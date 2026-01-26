إعلان

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : ميريت نادي

01:11 م 26/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والبرتقال بلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والخيار، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 6 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

