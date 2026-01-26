إعلان

انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : مصراوي

01:10 م 26/01/2026

أسعار الفول

كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.19 جنيه، بتراجع 7.25 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.03 جنيه، بتراجع 3.99 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.1 جنيهًا، بتراجع 4.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.62 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.39 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.36 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.46 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.67 جنيه، بتراجع 6.6 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.94 جنيه، بتراجع 8.87 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.22 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.15 جنيه، بزيادة 3.37 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.5 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.22 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 278.37 جنيه، بتراجع 9.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.84 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 99.9 جنيه، بتراجع 11.62 جنيه.

أسعار الفول أسعار السلع الأساسية اسعار الزيت اسعار الدقيق

