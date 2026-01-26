إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:45 ص 26/01/2026

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 12.47 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.49 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

