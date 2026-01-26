كتبت- منال المصري:

افتتح البنك الأهلي المصري وحدة المراقبة المركزية للمخازن الخاصة به بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، بحضور يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك.

وخلال الافتتاح، أعرب يحيى أبو الفتوح عن فخره بمستوى غرفة المراقبة الجديدة، والتي تم تصميمها وتنفيذها بأحدث أنظمة المراقبة العالمية وأجهزة الإنذار لمختلف المخاطر، سواء داخل مباني المخازن أو خارج أسوارها.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود البنك الأهلي المصري في تعزيز نظم الرقابة والأمان على أصوله، بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير السلامة والجودة في بيئة العمل.

وقال حسام الحجار إن إنشاء الوحدة يأتي في إطار توجهات الإدارة العليا للبنك لتطبيق أحدث نظم المراقبة على جميع أصول البنك، لضمان الحد من مخاطر السرقات والحرائق، وتسجيل أعمال المراقبة والاحتفاظ بها لفترات طويلة للرجوع إليها عند الحاجة.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري كان أول البنوك المصرية التي نفذت غرفة مراقبة أمنية مركزية قبل أكثر من 14 عامًا، كما تم إنشاء غرفة بديلة لضمان استمرارية الأعمال في أوقات الطوارئ، حيث تعمل الوحدة الجديدة على استغلال الخصائص المتقدمة للكاميرات للتحكم في الإضاءة داخل المباني حسب مستوى الحركة لتوفير الطاقة، وتفعيل إنذارات متعددة بحسب نوع المخاطر من أي موقع للبنك في مختلف محافظات مصر.

وجاء الافتتاح بحضور المهندس خالد عبد الله رئيس مجموعة نظم المعلومات، والمهندس أحمد كمال رئيس مجموعة الاتصالات، واللواء أحمد العشري رئيس قطاع الأمن بالبنك الأهلي المصري، والمهندس عمر صبور رئيس المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ، والمهندس إيهاب يوسف رئيس شركة هيرب تريد، وكيل شركة هاني ويل العالمية، المورد الرئيسي للكاميرات وأنظمة المراقبة، ومجموعة من قيادات البنك وممثلي الشركات المنفذة للمشروع.



