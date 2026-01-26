البنك المركزي يعتزم بيع سندات خزانة وصكوك سيادية بـ50 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، طرح أدوات دين متوسطة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في عطاء اليوم الاثنين، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشمل هذه الإصدارات سندات خزانة ذات عائد ثابت بآجال عامين و3 و5 سنوات، بقيمة 45 مليار جنيه، إلى جانب صكوك سيادية لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

وتعد سندات وأذون الخزانة من الأدوات المالية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة العامة، الناتج عن زيادة المصروفات مقارنة بالإيرادات.

كان البنك المركزي باع في عطاء أمس الأحد، أذون خزانة بآجال 3 و9 أشهر بقيمة بلغت نحو 95.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27% عن المستهدف جمعه، والبالغ 75 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية لأجل 3 أشهر إلى نحو 24.87%، مقابل 25.14% في العطاء السابق.

كما انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 24.36%، مقارنة بـ 24.64% في العطاء السابق.