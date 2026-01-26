إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:10 ص 26/01/2026 تعديل في 11:28 ص

سعر الدولار

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 11 و14 قرشًا بمنتصف تعاملات الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات؛ ليهبط بذلك تحت مستوى 47 جنيهاً للشراء لأول مرة منذ 20 شهراً، وفقاً للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

أخبار البنوك
