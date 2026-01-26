لماذا تعطلت فلاتر جيميل؟ جوجل تكشف تفاصيل خلل تصنيف الرسائل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل انتهاء أزمة تقنية مفاجئة ضربت خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، بعدما تسببت في اضطراب واسع بآليات تصنيف الرسائل، ما أدى إلى ظهور تحذيرات خاطئة من البريد المزعج ووصول رسائل غير مرغوب فيها إلى صناديق الوارد الرئيسية لملايين المستخدمين حول العالم.

ووفق البيانات الصادرة عن لوحة الحالة الرسمية لخدمات Google Workspace، بدأ الخلل في الساعات الأولى من صباح السبت، نحو الخامسة بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث رصد المستخدمون انتقال رسائل مهمة إلى تبويبات غير مناسبة مثل العروض والتحديثات والاجتماعي، مقابل تسلل رسائل دعائية ومزعجة إلى البريد الوارد الأساسي.

وسرعان ما انعكس العطل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اشتكى مستخدمون من أن نظام تصفية الرسائل في جيميل بدا وكأنه خرج عن الخدمة، بعدما جرى تصنيف رسائل واردة من جهات موثوقة على أنها بريد عشوائي، بينما وصلت رسائل دعائية مباشرة دون أي تحذير مسبق.

وأكدت جوجل عبر تحديثات متتالية أنها تعمل على احتواء المشكلة، قبل أن تعلن في وقت لاحق من مساء السبت نجاحها في إصلاح الخلل وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي لجميع المستخدمين.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن بعض المستخدمين واجهوا تصنيفا غير دقيق للرسائل إلى جانب تأخير في استلام البريد الإلكتروني، لافتة إلى أن بعض تحذيرات البريد المزعج الخاطئة قد تظل ظاهرة على الرسائل التي وردت قبل إصلاح العطل.

تقرير مرتقب لضمان الشفافية

وأكدت جوجل أنها تعتزم نشر تقرير تفصيلي يشرح أسباب الخلل بعد الانتهاء من التحقيق الداخلي، في خطوة تهدف إلى توضيح ما حدث ومنع تكرار المشكلة مستقبلا، خاصة في ظل اعتماد ملايين المستخدمين على جيميل كأداة اتصال أساسية يومية.