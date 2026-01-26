شلتر" وتطعيم ضد السعار.. المنيا تواجه الكلاب الضالة بعد تعدد الشكاوى

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت محافظة الإسكندرية عن أسعار وسائل النقل البديلة والتي سيجري تشغيلها مع بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من 1 فبراير المقبل، في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، وذلك لتنفيذ مشروع تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل.

مواعيد إيقاف ترام الرمل

وتبدأ المرحلة الأولى والتي تُعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم يليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل والتي ستبدأ في 1 أبريل المقبل.

أسعار وسائل النقل البديلة

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، جرى تحديد تعريفة وسائل النقل البديلة للترام بواقع "١٣جنيه تعريفة ركوب الأتوبيس، و9.5 جنيه تعريفة الميني باص، و8 جنيهات تعريفة الميكروباص" وذلك بطول مسار الترام من محطة الرمل وحتى فيكتوريا.

وأشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية إلى وجود اشتراكات لمدة 3 أشهر لوسائل النقل البديلة حيث تصل سعر تذكرة الأتوبيس داخل الاشتراك إلى 11.5 جنيه، والميني باص 8.5 جنيه، والميكروباص 7.75 جنيه.

206 وسائل نقلة بديلة لترام الرمل

كان المحافظ أعلن عن تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل "90 ميني باص، 48 ميكروباص، 15 أتوبيس"، على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل على ثلاث مسارات وهي "الكورنيش، طريق الحرية، الترام" خطي النصر وباكوس"، وذلك بدءًا من 1 فبراير المقبل.

وأضاف أنه سيتم تحديد محطات لوقوف وسائل النقل البديلة لتجنب التوقف العشوائي لها على أن تكون مدة التقاطر من "3 إلى 5" دقائق في المسارات الثلاثة، منوهًا أنه سيتم إضافة 53 وسيلة نقلة بديلة أخرى مع الإيقاف الكلي لمسار الترام ليصل الإجمالي إلى 206 مركبات.