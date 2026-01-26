إعلان

انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:19 ص 26/01/2026

الدرهم الإماراتي

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و125.03 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.85 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و66.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتي: 151.93 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و154.45 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

