كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و125.03 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.85 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و66.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتي: 151.93 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و154.45 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.