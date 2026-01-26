بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"

كتب- هاني صابر:

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت بوسيل، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حدث ما يتغير والباقي واضح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة في العالم، قمر، خاتم الزواج، صباح الجمال، أحسن دبلة في أحسن يد مبروك عليكم الرجوع، قمر القمرات، جميلة ما شاء الله".

وعلى الرغم من انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني رسميا، إلا أنه يحرص على التواجد مع طليقته وأبنائه (آدم وتاليا أمايا) في العديد من المناسبات الاجتماعية، وينشر العديد من الصور التي تجمعهم سويا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، تامر حسني وبسمة بوسيل انفصلا في أبريل 2023 بعد زواج دام بينهما لسنوات أنجبت منه 3 أطفال.