بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قرية جزيرة الكروم التابعة للوحدة المحلية بكيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انهيار منزل مكوَّن من طابقين يقطنه ثلاث أسر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس الوحدة المحلية بالقرية وفرق الأمن والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، بالإضافة إلى فرق مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، لتأمين محيط العقار ومتابعة الموقف.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن المنزل ملك المواطن عبد الوهاب عبد النعيم رمضان، ويقطن الدور الأرضي وحده، بينما يسكن الدور الثاني نجلاه وعائلتهما. وقد أدى الانهيار إلى تهدم كامل محتويات المنزل ودفنها تحت الأنقاض.

جرى فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وإخطار الجهات المختصة لإجراء المعاينة وتحديد أسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.