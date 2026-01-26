إعلان

بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:20 م 26/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (4)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (1)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (5)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (6)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (7)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قرية جزيرة الكروم التابعة للوحدة المحلية بكيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انهيار منزل مكوَّن من طابقين يقطنه ثلاث أسر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس الوحدة المحلية بالقرية وفرق الأمن والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، بالإضافة إلى فرق مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، لتأمين محيط العقار ومتابعة الموقف.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن المنزل ملك المواطن عبد الوهاب عبد النعيم رمضان، ويقطن الدور الأرضي وحده، بينما يسكن الدور الثاني نجلاه وعائلتهما. وقد أدى الانهيار إلى تهدم كامل محتويات المنزل ودفنها تحت الأنقاض.

جرى فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وإخطار الجهات المختصة لإجراء المعاينة وتحديد أسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار منزل جزيرة الكروم محافظة الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معلول صعبها عليه أوي".. شوبير يكشف المصير الصعب لمحترف الأهلي الجديد
رياضة محلية

"معلول صعبها عليه أوي".. شوبير يكشف المصير الصعب لمحترف الأهلي الجديد
بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر
أخبار المحافظات

بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر
تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور
طريقة سحرية تسرع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح طبية

طريقة سحرية تسرع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا

بالصور- حريق يلتهم عوامة مطعم على كورنيش النيل في أسوان
أخبار المحافظات

بالصور- حريق يلتهم عوامة مطعم على كورنيش النيل في أسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين