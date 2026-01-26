ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمدينة الحوامدية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، إلى أن السوق يهدف لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مؤكدًا على ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بها.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية، بتدعيم السوق بالمنتجات الغذائية الكافية بالتنسيق مع مديرية التموين لتلبية احتياجات أهالي المنطقة والتوسع في الباكيات .

وأشار إلى استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بما يحقق مصلحة المواطنين.

