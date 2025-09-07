كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 215 مليون دولار خلال شهر أغسطس إلى نحو 49.251 مليار دولار مقارنة بنحو 49.036 مليار دولار في يوليو مسجلا قياسي جديد.

حقق احتياطي الذهب مكاسب بنحو 13.5 مليار دولار خلال أول عام ونصف من تحرير سعر الصرف بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة وانتعاش تدفقات النقد الأجنبي بعد الإجراءات الاصلاحية الأخيرة.

احتياطي النقد الدولي يتكون من رصيد العملات السائلة والذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي ويستخدمه المركزي في حالات الطوارئ لسداد التزامات خارجية أو الاحتياجات الأساسية للسوق المصري.