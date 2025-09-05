سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 8 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و12 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيهًا للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.56 جنيه، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.