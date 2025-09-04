كتبت- منال المصري:

أنطلق اليوم أولى فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" اليوم بالجزائر بحضور عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.



يُقام المعرض في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 في الجزائر بحضور أكثر من 35 ألف مندوب وألفي عارض، مما يُتيح سوقًا عالمية من المتوقع أن تُطلق صفقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.



ويأتي المعرض الأفريقي البيني بالتعاون بين "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (أفكفتا).



وتم افتتاح المعرض بيوم القمة الرئاسية، عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إلى جانب الرئيس النيجيري السابق ورئيس المجلس الاستشاري لـ IATF، والرئيس أولوسيجون أوباسانجو، وبطل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية محمدو إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر، والعديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف الدول الأفريقية والكاريبية.



كما ضم الحضور رئيسأفريكسيم بنك بنديكت أوراما، والأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.