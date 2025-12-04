إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:36 م 04/12/2025

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.37 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.62 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك مصر: 55.39 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.36 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.37 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.61 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.37 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

