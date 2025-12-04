إعلان

تفاصيل حساب "الممكن" لذوي الهمم ببنك مصر

كتب : منال المصري

02:57 م 04/12/2025

بنك مصر

يتيح بنك مصر للعملاء ذوي الهمم حساب توفير تحت اسم "الممكن" ويتم إصداره مجانا دون احتساب أي رسوم للعملاء ويتم إصداره بصورة الرقم القومي الخاصة بالعميل فقط.

ويأتي ذلك في وقت تحتفل فيه البنوك بفعالية ذوي الهمم إحد فعاليات البنك المركزي للشمول المالي من 1 لى 15 ديسمبر لجاري يتم خلالها فتح الحسابات مجانا بالبنوك ودون قيود الحد الأدنى لفتح الحساب.

تفاصيل الحساب

سعر العائد: يبلع 12% سنويا ويصرف شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: دون حد أدنى بفعالية الشمول المالي وخارج الفعالية 500 جنيه.

تفاصيل حساب الممكن ذوي الهمم بنك مصر

