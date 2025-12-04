إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:21 م 04/12/2025

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

