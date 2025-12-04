

فاز البنك البنك التجاري الدولي مصر بعد منافسة شديدة بجائزة أفضل بنك لعام 2025 في أفريقيا بفضل أدائه المالي القوي في ظلّ ظروفٍ صعبة، بالإضافة إلى تعميق عروضه التمويلية للشركات، وفق ما أعلنت عنه مجلة ذا بانكر العالمية.



وأشارت المجلة إلى نجاح شركة التمويل التجاري الدولي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي، متخصصة في التخصيم التي أُطلقت الشركة في أوائل 2024 لخدمة عملاء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وحققت نجاحًا باهرًا في عامها الأول.

وقد تجاوزت محفظة التخصيم 4 مليارات جنيه مصري (84.4 مليون دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، مع أرصدة مستحقة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

ويهدف البنك التجاري الدولي الآن إلى توسيع نطاق أعماله في مجال التخصيم بسرعة من خلال دمج الخدمات المالية من خلال حلول إدارة سلسلة متطورة.

في يوليو 2024، أعلن البنك التجاري الدولي عن إطلاق منتج "قرض التمويل المستدام"، الهادف إلى توفير خيارات تمويل إضافية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وينبع هذا المنتج من شراكة استمرت عامين بين البنك والجمعية الألمانية للتعاون الدولي وكلية فرانكفورت للأعمال، بهدف بناء المنتجات والقدرات للشركات الصغيرة، ويشكل جزءًا من برنامج البنك الأوسع نطاقًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

صُمم هذا المنتج التمويلي خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الخاصة بكل قطاع، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات النسيج والبلاستيك والأغذية والمشروبات، مما يساعدهم على استدامة أعمالهم بكفاءة، والاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير أصولهم الثابتة.

وفي نوفمبر 2024، وقّع البنك اتفاقية ضمان مخاطر الائتمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المحلية بشكل أكبر، مما ساعد البنك على تغطية 50% من مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.

وقال إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يؤكد هذا التكريم المرموق التزامنا بالتمويل المستدام والتحول الرقمي والحلول المبتكرة التي تركز على العملاء".