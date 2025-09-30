تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و18 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.