تراجع سعر بيع الدولار مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا ليهبط لأول مرة منذ أكثر من عام تحت 48 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، في 5 بنوك كبرى مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.