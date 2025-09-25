متى يجتمع البنك المركزي لحسم قرار سعر الفائدة؟

يعتزم البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة في سادس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل وسط توقعات متباينة بخفضها للمرة الثانية على التوالي والرابعة منذ بداية 2025 أو الإبقاء عليها دون تغيير.

خلال العام الحالي خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 5.25% على 3 مرات آخرها 2% الشهر الماضي لتنخفض من مستوياتها القياسية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض وسط تباطؤ معدل التضخم.

تباطأ معدل التضخم إلى 12% خلال أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو بدعم تراجع أسعار السلع والخدمات.

توقعت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر الأسبق خفض سعر الفائدة بين 1% و1.5% في الاجتماع المقبل بشوط استمرار تراجع التضخم.

فيما توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع المركزي المقبل بهدف إتاحة المزيد من الوقت بتأثير زيادة أسعار المحروقات الشهر المقبل على التضخم.