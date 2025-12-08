قبل نهاية 2025.. رسوم السحب والاستعلام من ماكينات "ATM" في 10بنوك

تقر البنوك رسوما على عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM في حال استخدام عميل بطاقة خصم مباشر في ماكينة تابعة لبنك غير مصدر للبطاقة أي عميل بنك آخر.

أما في حال استخدام العميل بطاقة خصم مباشر في ماكينة بنك مصدر للبطاقة لا يتم احتساب أي رسوم للسحب النقدي وتتم المعاملة مجانا، فيما تقر بعض بنوك رسوما للاستعلام عن الرصيد لعملائها في حال طلب إيصال ورقي.

قبل 3 سنوات عادت البنوك مجددا إلى تفعيل الرسوم على عمليات السحب النقدي لغير العملاء بعد سماح المركزي بعودة تطبيق الرسوم عقب انتهاء جائحة كورونا.

في السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل رسوم الحسب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM مع قرب نهاية 2025.

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه في كل مرة.

بنك مصر

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه في كل مرة.

البنك التجاري الدولي

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: لا يوجد.

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب النقدي: 12 جنيها على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

بنك الإسكندرية

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك المصري الخليجي

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

بنك أبو ظبي الأول

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

بنك قطر الوطني

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات