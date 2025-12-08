في يوم ذوي الهمم.. بنك القاهرة يقدم حسابات وخدمات إلكترونية مجانا

أعلن بنك القاهرة المشاركة في فعاليات الشمول المالي المخصّصة لـ ذوي الهمم، التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص البنك على توفير خدمات ومنتجات مالية ميسّرة تلبي احتياجات ذوى الهمم دون أي متطلبات إضافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك.

وخلال فعاليات الحملة، يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية بمزايا وعروض مجانية، تشمل فتح حسابات "وفر" بدون أي مصاريف ودون حد أدنى، إلى جانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات "ميزة" مجاناً، بالإضافة إلى الإصدار المجاني لمحفظة "قاهرة كاش".

وكذلك إتاحة الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم. كما يتيح البنك فتح حسابات وفر الجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي و"بيزنس" لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر دون حد أدنى، مع إصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر.

ويواصل بنك القاهرة تعزيز دعمه لذوي الهمم عبر تهيئة مجموعة من فروعه على مستوى الجمهورية لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم؛ حيث جرى تجهيز الفروع بممرات مخصّصة لتسهيل الوصول إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تدريب الموظفين على أساسيات لغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم بما يسهم في تقليل مدة انتظارهم داخل الفروع.

كما يوفر البنك النماذج البنكية بطريقة برايل، إضافة إلى إتاحة مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وكذلك عبر موقعه الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.