تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.