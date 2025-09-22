إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:43 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.80 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.80 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء