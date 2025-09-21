كتب- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، بمقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.17 جنيهًا للشراء، و48.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.