قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
كتب- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، بمقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.17 جنيهًا للشراء، و48.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
فيديو قد يعجبك: