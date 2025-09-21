ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.82 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، بزيادة قرش ، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.