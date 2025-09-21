كتب- أمنية عاصم:



ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بينما تراجع في بنك الأسكندرية، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.17 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.