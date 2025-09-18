كتبت- منال المصري:

ارتفع عدد بطاقات الدفع بأنواعها الثلاثة (دبت وائتمان ومسبقة الدفع) الصادرة من بنوك مصر بخلاف المركزي المصري بنحو 2.98 مليون بطاقة خلال النصف الأول من 2025 (أبريل إلى يونيو) ليصل إجمالي عددها إلى نحو 69.21 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي.

وزاد عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك بمصر باستثناء المركزي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 258.3 ألف ماكينة بخلاف نحو 1.1 مليون ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الإلكتروني ومتعاقدين مع بنوك مصر.