يصل إلى 9 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض التعليمي في 6 بنوك

كتب- أحمد الخطيب:

مع بداية العام الدراسي الجديد، تطرح البنوك برامج القرض التعليمي لتمويل سداد الرسوم الدراسية، بقيم تصل إلى ملايين الجنيهات وفترات سداد مرنة تمتد لعدة سنوات.

ولجأت بعض البنوك لتقديم هذا القرض بهدف مساعدة أولياء الأمور على سداد مصاريف أبنائهم بانتظام بعد ارتفاع أسعار المدارس والجامعات.

ويختلف كل بنك في شروط منح القرض من حيث قيمة التمويل، فترة السداد، سعر الفائدة، والمستندات المطلوبة، بينما يتفق الجميع على منح برامج متنوعة تشمل المدارس والجامعات المحلية والدولية، بل وتمتد أحيانًا إلى الدراسات العليا والدبلومات المتخصصة.

ويطلب البنك من العميل للحصول على القرض تقديم شهادة معتمدة من المدرسة أو الجامعة بمصاريف الدراسة وكذلك صورة شهادة ميلاد الابن أو الابنة والدخل الشهري لولي الأمر وإيصال مرافق حديث.

وتتباين شروط القرض من بنك إلى أخر في سعر الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد والمصاريف الإدارية.

فيما يلي أبرز تفاصيل برامج القرض التعليمي في 6 بنوك عاملة بالسوق المصري.

بنك مصر

قيمة التمويل: يصل إلى 500 ألف جنيه.

نسبة تمويل: يتم تغطيته حتى 100% من المصروفات.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

الرسوم الإدارية: يخصم 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب: ألف جنيه للقطاع الخاص وألفان جنيه للقطاع الخاص.

2- بنك القاهرة

قيمة القرض: من 15 ألفًا حتى 300 ألف جنيه (للجامعات والمعاهد).

فترة السداد: تصل إلى عام.

سعر الفائدة: 28% سنويا على أساس متناقص.

الحد الأدنى للدخل: 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل من 21 إلى 65 عاما.

3- البنك التجاري الدولي (CIB)

قيمة القرض: تصل إلى 9 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

سعر الفائدة: 26% سنويا على أساس متناقص.

سن العميل من 21 إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

4- كريدي أجريكول

قيمة التمويل: تصل إلى مليون جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

5- بنك البركة

قيمة التمويل: تصل إلى 250 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

سعر العائد: التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية (الإجارة).

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

سن العميل من 21 إلى 65 عاما.

6- بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل: تصل إلى 750 ألف جنيه.

نسبة التمويل: 90% من قيمة المصروفات.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

الحد الأدنى للدخل: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 حتى 60 عامًا.