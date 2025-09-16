البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جو باص للنقل 10.6 مليون يورو

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض جو باص للنقل بقيمة 10.6 مليون يورو لشركة جو باص للنقل، التي تعد أول شركة خاصة للنقل بين المدن في مصر.

وسيتيح القرض لشركة جو باص توسيع عملياتها وتجديد أسطولها عبر شراء ما يصل إلى 30 حافلة جديدة، إلى جانب 6 حافلات صغيرة كهربائية للخطوط القصيرة و3 مركبات كهربائية أخرى للرحلات داخل المدن.

القرض، الذي يحظى بتغطية لمخاطر الخسارة الأولى بنسبة 10% مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، وذلك في إطار "برنامج ضمان البنية التحتية للبلديات وتعزيز المرونة الصناعية" ("MIIR")،

يأتي إدخال المركبات الكهربائية كنقلة نوعية نحو بدائل أكثر استدامة، حيث يسهم في تخفيف الازدحام وخفض الانبعاثات، مع إمكانية تعميم التجربة على مختلف المحافظات المصرية.

سيرافق القرض حزمة شاملة من التعاون الفني ممولة من خلال الحساب متعدد الجهات المانحة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتشمل الجوانب القانونية للمشروع.

إضافةً إلى حزمة التعاون الفني، سيتم تقديم منحة في إطار "برنامج ضمان البنية التحتية للبلديات وتعزيز المرونة الصناعية" ("MIIR") التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، وذلك لدعم الحوكمة المؤسسية.

سيوفر المشروع كذلك فرصًا تدريبية للسائقين الجدد، لتمكينهم من التعامل مع قضايا العنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي، وهو ما يساهم في رفع مستوى الأمان في قطاع النقل. وتأتي هذه الخطوة استجابة لدراسة للأمم المتحدة كشفت أن أكثر من 86% من النساء في مصر يشعرن بعدم الأمان أثناء استخدام وسائل النقل العام..

تم توقيع اتفاقية القرض من قِبل عايدة سيدتيكوفا، رئيسة البنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفادي نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة جو باص. وذلك تحت إشراف سامح عطالله، الرئيس التنفيذي لمجموعة جو باص، انسجامًا مع أجندة الاستدامة الخاصة بالشركة، لدفع التوجه نحو التنقل الأخضر والمركبات الكهربائية.