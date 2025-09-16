كتب- أحمد الخطيب:

توقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، لـ"مصراوي"، أن تتراجع أسعار الدواجن الحية بين 55 و61 جنيهاً للكيلو في المزرعة، على أن تصل للمستهلك إلى 71 جنيهاً كحد أقصى.

وأرجع السيد ذلك إلى ضعف الإقبال على شراء الدواجن وتراجع أسعار العلف وسط دخول موسم المدارس الذي يعد عاملاً إضافياً في استقرار الأسعار.

وأشار السيد إلى أن هناك حالياً وفرة في المعروض من الدواجن، بل بزيادة تصل إلى نحو 15% عن حجم الطلب، وهو ما يعكس وجود اكتفاء ذاتي بالسوق المحلي، ويساعد على الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة.

وربط رئيس الشعبة استمرار حالة الاستقرار الحالية للأسعار بمدى استقرار أو انخفاض سعر الدولار وأسعار الأعلاف والكتاكيت.

وأكد السيد على أن حدوث أي تغيرات في هذه العناصر سواء سعر الدولار أو أسعار الأعلاف المستوردة سينعكس مباشرة على السوق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.