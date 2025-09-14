كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن مساهمة جديدة بمبلغ 60 مليون جنيه تم تقديمها عبر حساب لجنة زكاة طوارئ قصر العيني، وذلك لتغطية احتياجات التشغيل لوحدة العلاج بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) خلال 2025 والربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى تزويد الوحدة بثلاثة أجهزة حديثة بكلية طب – قصر العيني.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في بيان له اليوم إن هذا التبرع الجديد يأتي استكمالًا للدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري كشريك أساسي للجامعات المصرية، من خلال دعمه لمشروعات لجنة زكاة طوارئ قصر العيني التي تُوجَّه بالكامل لصالح تطوير مستشفيات قصر العيني - جامعة القاهرة، بما يسهم في تحديث البنية التحتية لمنظومة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة مصر كمركز متقدم في مجال الحالات الحرجة.

وأشار إلى إيمان البنك بأهمية دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم المحاور التنموية للدولة، حيث تأتي مساهمات البنك الأهلي المصري انطلاقًا من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية الهادفة لدعم القطاعات الحيوية.

وقالت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك قد سبق أن ساهم بمبلغ 80 مليون جنيه، عبر لجنة زكاة طوارئ قصر العيني، لتطوير وتجهيز وحدات ECMO، غرف العمليات، الرعاية المركزة والقسطرة، في خطوة تُعد بمثابة أيقونة طبية بارزة تسهم في تطوير تخصص الحالات الحرجة ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور هشام عامر، رئيس لجنة زكاة الطوارئ، عن اعتزازه باستمرار دعم البنك الأهلي المصري لمستشفيات قصر العيني من خلال اللجنه، مشيدًا بهذه الشراكة التي تجسد التزامًا وطنيًا أصيلًا بدعم القطاع الصحي.

وأكد أن هذا التبرع يمثل إضافة نوعية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتعزيز دور قصر العيني كمؤسسة طبية رائدة تخدم المجتمع على نطاق واسع وتخفف من معاناة المرضى.

وأشار عامر إلى أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تفعيل أحدث تقنية للإيكمو، التي تتيح القيام بوظيفة القلب أو الرئتين أو كليهما بشكل مؤقت لفترات تمتد من ساعات إلى شهور، مما يمنح الفرق الطبية فرصة حقيقية لإنقاذ الحالات الحرجة، حيث تم تجهيز وحدة ECMO بقصر العيني لتكون الأولى من نوعها بمستوى عناية فائقة يحتوي على غرفة عمليات هجينة، بما يسمح بتنفيذ الإجراءات الجراحية أو التداخلية على مدار الساعة دون الحاجة لنقل المرضى.

وأضاف أنه بدعم البنك الأهلي المصري من خلال اللجنة القائم عليها، أمكن خلال عام التشغيل الأول تحقيق نجاح واضح من خلال استقبال 114 مريضًا بنسب شفاء عالمية، وهو ما يعكس جودة الإمكانيات الطبية المتوفرة وكفاءة الكوادر العاملة بها.