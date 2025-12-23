بعد المراجعة الخامسة والسادسة.. توصيات صندوق النقد الدولي لمصر

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بعدد من التوصيات في تقريره بشأن التوصل لاتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ترى بعثة صندوق النقد الدولي أن جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت في استمرار جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي.

جاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء من صندوق النقد الدولي لمصر الدولي بقيادة فلادكوفا هولار من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.

وأشار الصندوق إلى أن جهود تحقيق الاستقرار حققت مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة.

