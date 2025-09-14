سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.80 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
