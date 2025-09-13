الإصدار من أول ألف جنيه.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بالبنوك

تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بالبنوك

كتبت- منال المصري:

حافظ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على صداراتهما في تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات على مستوى بنوك مصر حيث يتم إصدارها من أول ألف جنيه لجميع المصريين دون قيود.

رغم خفض البنكان اللذين يعدهما ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية سعر الفائدة 1.5% على شهادات الادخار للعائد الثابت فإنهما لا يزالان يحتفظان بأعلى عائد مقدم على الشهادات.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في اجتماع أغسطس الماضي للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي ليتراجع إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بفضل تباطؤ معدل التضخم.

ويتيح بنكا الأهلي ومصر للعملاء شراء الشهادات مرتفعة العائد من أول ألف جنيه كحد أدنى بعد إتمام بعض الإجراءات منها أن يكون للعميل حساب عادي أو جاري بالبنك وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أسعار العائد المرتفعة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر مع عودة البنوك من عطلتهما الرسمية للعمل غدا.

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "البلاتينة" للعائد الثابت: سجل سعر العائد 17% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف جنيه.

كسر الشهادة: محظور كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

بنك مصر

الشهادة الثلاثية "القمة" للعائد الثابت: سجل سعر العائد 17% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول ألف جنيه.

كسر الشهادة: محظور كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.