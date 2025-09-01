وكالات

سجل الدولار أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وفقًا لما تم نشره على وكالة "رويترز".

كما قام المتداولون بتقييم أرقام التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة وحكم المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب غير قانونية، فضلًا عن الصراع المستمر بين الرئيس الأمريكي وبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن محاولته إقالة الحاكمة ليزا كوك.

وقد حددت أسواق المال مؤخرا احتمالات بنحو 90% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر ونحو 100 نقطة أساس من التيسير بحلول خريف 2026، وفقا لأداة "CME FedWatch".

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.22% إلى 97.64، بعد أن سجل 97.552، وهو أدنى مستوى له منذ 28 يوليو، وسجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.2% يوم الجمعة.

وسيركز المستثمرون على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الجمعة، والذي ستسبقه بيانات عن الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص.

قال محللون إن الاقتصاد الأميركي لم يعد يتفوق على نظيره في معظم العقد الماضي، وهو ما يبرر ضعف الدولار، ومن المتوقع أن تعزز المزيد من العلامات على ضعف سوق العمل هذا التصور.

وقال كلاوس بادر الخبير الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال، إن الضعف الشديد "في البيانات الاقتصادية" من شأنه أن يشير إلى استجابة أقوى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بما تتنبأ به أسعار السوق، ولكن إذا تبين أن ضعف مايو ويونيو كان سرابًا إحصائيًا، فإن خفض أسعار الفائدة قد يبدو غير مبرر نظرًا لاحتمال ارتفاع التضخم على نحو شبه مؤكد خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

ولا يزال بعض المحللين يرون فرصة لإقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفع اليورو بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.1724 دولار أمريكي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% ليصل إلى 1.3528 دولار أمريكي، والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

أصبحت المخاطر السياسية في دائرة الضوء مع مواجهة الحكومة الفرنسية هزيمة محتملة في تصويت الثقة بشأن خططها لخفض الميزانية بشكل شامل.

وأشار المحللون إلى أن مثل هذه المخاطر تميل إلى الضغط على العملة فقط عندما تكون هناك علامات واضحة على العدوى داخل منطقة اليورو، وهو أمر غير واضح في الوقت الراهن.

ويراقب المستثمرون عن كثب السياسة التجارية بينما تواصل الولايات المتحدة المفاوضات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.

وقال الخبير الاقتصادي موهيت كومار في جيفريز "لا نرى تأثيرا كبيرا على السوق من حكم المحكمة، وسوف تنتقل المسألة إلى المحكمة العليا التي من المرجح أن تحكم لصالح ترامب".

كما تراجع الدولار بسبب المخاوف بشأن استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تكثيف ترامب حملته لممارسة المزيد من النفوذ على السياسة النقدية.

وقال جورج سارافيلوس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في دويتشه بنك: "يجب أن تكون مخاطر الهيمنة المالية أكثر وضوحا في كل من نقاط التعادل الأعلى للتضخم في الولايات المتحدة على المدى الطويل وخصم المخاطر الأعلى على الدولار، ولا شيء من هذا لم يتحقق بعد".

ويشير مصطلح "الهيمنة المالية" إلى سيناريو حيث تتعرض البنوك المركزية لضغوط لتخفيف السياسة النقدية للمساعدة في تمويل العجز الكبير في الميزانية.

واستقر الدولار عند 147.00 مقابل الين بعد انخفاض شهري بنسبة 2.5% في أغسطس.

واستقر اليوان الصيني في السوق المحلية قرب أعلى مستوى له في نحو عشرة أشهر الذي سجله يوم الجمعة الماضي وبلغ أحدث سعر له 7.1326 مقابل الدولار.

واستمد اليوان الدعم من تثبيتات البنك المركزي القوية في السوق المحلية وسوق الأسهم المحلية المزدهرة، حتى في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد الصيني لتحقيق تعاف قوي.

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسع في أغسطس بأسرع وتيرة في خمسة أشهر بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة، على النقيض من مسح رسمي صدر يوم الأحد وأظهر انكماش نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي.