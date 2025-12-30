استقرار الدولار اليوم الثلاثاء قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي



وكالات

استقر الدولار، اليوم الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك حول مسار السياسة النقدية في العام المقبل.

وتشهد أسواق العملات هدوءا كبيرا بسبب ضعف السيولة خلال موسم العطلات، فيما ينظر المتعاملون إلى المستقبل بعد عام قاتم بالنسبة للدولار ساعد في دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى أداء منذ عام 2017.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7%، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار ويتجه للصعود 8% في عام 2025.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، فيتجه لتسجيل تراجع سنوي 9.6%، وهو أسوأ انخفاض له منذ 8 سنوات ويأتي في ظل رهانات خفض الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال العجز المالي وعدم اليقين السياسي.

وسجل المؤشر 98.033 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في 3 أشهر.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه حذر من احتمال إبقائها دون تغيير على المدى القريب.

وبالنسبة للعام المقبل، ينقسم صانعو السياسات حول مسار أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون خفضين آخرين في عام 2026، مما يشير إلى احتمال تراجع الدولار أكثر.

وتوقع محللو "إم.يو.إف.جي"، أن ينخفض مؤشر الدولار 5% العام المقبل، مرجحين أن يكون مدفوعا في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية في البلاد.

وقالوا في مذكرة: "نتوقع أن تخفض اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة 3 مرات العام المقبل، مرة في كل ربع سنة حتى الربع الثالث".

وسجل الين الياباني في أحدث تعاملات 156.07 مقابل الدولار، مبتعدا عن مستويات أثارت تحذيرات شديدة من المسؤولين في طوكيو وأثارت مخاوف من تدخل الدولة.

كان الين مستقرا على نطاق واسع مقابل الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة مرتين.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6693 دولار أمريكي، منخفضا قليلا من أعلى مستوى في 14 شهرا الذي سجله أمس الإثنين، ويتجه للارتفاع 8% خلال العام، وهو أقوى أداء له منذ عام 2020.

وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 3.7%، لينهي سلسلة من الخسائر استمرت 4 سنوات، وفقا للغد.