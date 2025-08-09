عودة كافة خدمات إنستاباي للعمل بكفاءة بعد توقف مؤقت

كتبت- منال المصري:

عادت كافة خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول للعمل بكفاءة في صباح اليوم بعد تعطل مؤقت لبعض الخدمات تأثرا بإجراء تحديثات على السيستم.

كان إنستاباي أعلن أمس إجراء تحديثات على الأنظمة لمدة ساعتين من الساعة 4 فجرا إلى الساعة 6 صباحا وهو ما قد يؤدي إلى تأثر عمل بعض الخدمات بسبب التحديث.

كان المركزي أطلق تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية في مارس 2022 وهوأول تطبيق مرخص من البنك المركزي.

وساعد هذه التطبيق في جذب عملاء بلغ عددهم نحو 12 مليون مستخدم لإجراء عمليات تحويلات لحظية وبعض خدمات سداد الفواتير مثل المياه والكهرباء والغاز.