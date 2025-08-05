تراجع عجز الميزان التجاري 17.8% خلال مايو

كتبت- منال المصري:

تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 17.8% على أساس سنوي إلى 3.41 مليار دولار مقابل 4.15 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق وفق تقرير النشرة الشهرية الصادرة اليوم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.6% خلال مايو إلى نحو 4.25 مليـار دولار مقابل 4.06 مليار دولار النفــس الشهــر مـن العـام السابق.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

- ارتفاع الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%.

- زادت منتجات البترول بنسبة 53.5%.

- ارتفعت عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.7%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها:

- فواكه طازجة تراجعت بنسبة 4%.

- تراجعت الأسمدة بنسبـة 48%.

- انخفض البترول الخام بنسبة 48.3%.

- وتراجع بصل طازج بنسبة 3.2%.

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.7% خلال مايو إلى 7.66 مليار دولار مقابل 8.21 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

و يرجـع ذلـك إلـى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

- انخفضت منتجات البترول بنسبة 20.3%.

- تراجعت مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.0%.

- تراجعت مواد كيماوية من حديد أو صلب بنسبة 18.9%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها:

- زاد الغاز الطبيعي بنسبة 93.0 %.

- ارتفعت أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 19.1%.

- زادت سيارات ركوب بنسبة 14.5%.

- ارتفعت قيمة الخشب ومصنوعاته بنسبة 17.7%.