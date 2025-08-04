كتبت- منال المصري:

أعلن بنك saib، إصدار شهادة ادخار «excellence» بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 20% يصرف شهرياً لتكون أعلى عائد ببنوك مصر.

وأشار البنك في بيان له اليوم إلى أن الشهادة متاحة للعملاء الأفراد، بحد أدنى للشراء يبلغ 100,000 جنيه، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 43 فرعاً، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وفقاً لسياسة البنك الداخلية، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويأتي إطلاق شهادة «excellence» في إطار حرص البنك على تقديم حلول ادخارية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء ‏وتلبي احتياجاتهم المتنامية، كما تستهدف الشهادة العملاء الحاليين، إلى جانب جذب أكبر عدد من العملاء الجدد لتعزيز تواجد البنك في السوق، من خلال تقديم عائد تنافسي.

وأكد البنك حرصه على توفير أوعية ادخارية متنوعة، بعوائد تنافسية، لتكون وسيلة استثمارية تلبي طموحات العملاء في الحصول على مصدر دخل ثابت، بما يعكس التزام البنك بتقديم منتجات مالية مرنة ومتميزة ضمن منظومة خدماته المصرفية الشاملة.