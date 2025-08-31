سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.49 جنيهًا للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.58 جنيه، بتراجع 10 قروش، و48.67 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.