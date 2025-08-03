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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:58 م الأحد 03 أغسطس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و18 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.55 جنيهًا للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.67 جنيه، و48.77 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

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