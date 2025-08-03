كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.63 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و129.23 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.07 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و68.81 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 158.19 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و159.35 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.