سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.