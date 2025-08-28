إعلان

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد يتراجع 2% في البنوك

09:00 م الخميس 28 أغسطس 2025

سعر الفائدة

background

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الفائدة بنسبة 2% على شهادات الادخار للعائد المتغير بعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ 2025.

ويرتبط العائد على الشهادات متغيرة العائد بسعر الفائدة لدى البنك المركزي تزيد وتنخفض تلقائيا بنفس تحرك المركزي بخلاف الشهادات ذات العائد الثابت التي تظل دون تغيير حتى انتهاء آجالها.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2% إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

تراجع سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات أجل 3 سنوات في بنكي الأهلي ومصر 2% إلى 22.2% بدلا من 24.25% قبل قرار الخفض.

