سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء بزيادة قرش، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
