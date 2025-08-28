كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء بزيادة قرش، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.