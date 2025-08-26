كتبت- منال المصري:

كشف عمرو حسنين، العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين "ميريس" إن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تستهدف الاستحواذ على 75% من إجمالي رأس مال شركة "ميريس".

وأشار خلال مداخلة مع "قناة الشرق" اليوم إلى أن المباحثات مع موديز لم تأتي وليدة اللحظة لكن متواصلة من 3 إلى أربع سنوات ماضية ضمن خطتها للتوسع في مصر وأفريقيا.

وأكد حسنين أن موديز ستكون إضافة قوية في تطوير أنظمة عمل الشركة وتطور تكنولوجيا المعلومات وفق الخطة الموضوعة بعد إتمام عملية الاستحواذ.

حتى الآن تعد "ميريس" الشركة الوحيدة بالسوق المصري التي تقدم التصنيف الائتماني لإصدارات أدوات الدين التي تطرح في سوق المال وهي السندات والتوريق والصكوك للشركات المختلفة متناهية الصغر والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.

وأشار حسنين إلى أن السوق المصري يتزايد كل يوم في إصدار أدوات الدين بدعم توسع الشركات ووصولها إلى سوق المال بهدف زيادة محافظها.