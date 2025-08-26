إعلان

الدولار يقفز لليوم الثاني في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:32 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 5 قروش و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.79 جنيه، و48.89 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
تعاملات الإنتربنك" للدولار بين البنوك يرتفع إلى 330 مليون دولار اليوم وسط زيادة الطلب

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها