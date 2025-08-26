كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 5 قروش و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.79 جنيه، و48.89 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.